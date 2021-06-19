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- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Olumsuzluk yok
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Olumsuzluk yok
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul'daki deprem nedeniyle güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.” dedi.
- AA
- 19.06.2021 - 15:32
- Güncelleme : 19.06.2021 - 15:43
İstanbul, 3,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı...
Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında meydana gelen deprem, megakentin birçok noktasından hissedildi.
Depremle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.
VALİ AÇIKLADI: OLUMSUZLUK YOK
Vali Yerlikaya, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktardı.
Twitter adresinden bir paylaşım yapan Yerlikaya, "AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun.” dedi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydana geldiğini ve büyüklüğünün 4,2 olduğunu duyurdu.