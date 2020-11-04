Salgına karşı yeni mesai düzenlemesini açıklayan Vali Ali Yerlikaya, 60 yaş üstünün, hamilelerin, kronik hastaların, 10 yaş ve altı çocuğu olanların idari izinli olarak evden çalışacağını söyledi.

Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, toplantı düzenledi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantının ardından İstanbul Valisi Yerlikaya, alınan kararlara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Tüm kamu ve kuruluşlarının 28 Eylül'den itibaren kademeli mesaiye geçtiğini belirten Vali Yerlikaya, kamu hizmetlerinin aksatılmadan kapsamını genişlettiklerini söyledi.

KAMU ÇALIŞANLARININ MESAİ SAATLERİ

Ali Yerlikaya: "60 yaş üstü, hamileler, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olanlar idari izinli olarak evden çalışacak." dedi.

SANAYİDE ÇALIŞANLARIN MESAİSİ 07:00'DE BAŞLIYOR

Sanayide çalışan işçilerin mesaisine ilişkin de açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz mesaiye saat 07.00’de başlayacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgına karşı mesai düzenlemesini açıkladı VİDEO







İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMALARI

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla iş birliği içindeyiz. Salgınla mücadele toplumsal olduğu kadar bireyseldir.

Bu dayanışmanın en önemli tarafı vatandaşlarıdr, yani sizsiniz. Son zamanlarda İstanbul’da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz hepimizin tedbirlere uymasına bağlıdır. Çok iyi bir sağlık sistemimiz, mükemmel sağlık çalışanlarımız var.

Hem hastanede yatanlara hem de evde izolasyonda olanlara en uygun tedaviler uygulanıyor. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı, İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayınladı. Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22.00’dan sonra sona erecek.

22 Ağustos’tan itibaren 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ama bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birileri bizim iş yerlerimizi denetlemeden kendi denetimlerimizi uygulamalıyız.

Kısıtlanmış günlere dönmek istemiyoruz. Maske su kadar önemli, sosyal mesafe ekmek kadar vazgeçilmez. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım.

İstanbul’da tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Salgın için İstanbul’da olmazsa olmaz, kademeli olarak esnek mesai olmasıdır.

Sanayi için tüm paydaşlarımızla toplantı yaptık. İl Pandemi Kurulu’nda bu konuyu görüştük. Meslek odaları ve sendikalar ile görüştük.

Sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 7’de başlamaları kararı alındı. Bu karar 9 Kasım 2020’den itibaren başlayacak."