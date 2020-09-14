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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

    Vali Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarının devam ettiğini belirterek yakın zamanda paylaşım sağlanacağını duyurdu.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 17:01
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

    Vaka sayılarındaki artış nedeniyle İstanbul'da da ilave tedbirler alınmaya başlarken, bu tedbirlerinden biri de 'kademeli mesai' oldu.

    Vali Ali Yerlikaya ise geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "YAKIN ZAMANDA PAYLAŞACAĞIZ"

    Mesai saatleri düzenlemesinin sürdüğünü belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

    "Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir, belediyeler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri hep birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız."

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması ViDEO

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