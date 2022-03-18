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- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 15:13
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.” dedi.
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