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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:13
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.” dedi.

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