İstanbul Valisi Davut Gül çağrı yaptı: Evsizleri 112'ye bildirin İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

AA

İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sokakta kalan evsizlerin uygun mekanlara nakledilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu

Gül, evsizleri görenlerin 112'yi arayarak bildirmelerini rica etti.

İstanbul'da hava sıcaklığı 5 dereceye düştü

Davut Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu da belirtti.

"Kimse aç ve açıkta kalmasın"

Gül, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)