Davut Gül açıkladı! Düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak... Ensonhaber.com'un da bulunduğu toplantıda göç konusuna değinen Davut Gül, konuyu detaylandırırken kısa süre içerisinde düzensiz göç konusunun da İstanbul gündeminden çıkacağını vurguladı.

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Özel Haber

İstanbul Valiliği, medya kuruluşu temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ensonhaber.com'un da bulunduğu buluşmada, İstanbul Valisi Davut Gül kahvaltı sonrası soruları yanıtladı.

Sorulardan birisi ise Türkiye'ye göç kapsamındaydı.

Türkiye'nin göç politikasını anlatan Gül, madde madde sıralarken, kısa zaman içerisinde düzensiz göç konusunun İstanbul'un gündeminden çıkacağını açıkladı.

Konuyu detaylandıran Davut Gül, "İstanbula gelen insanların bazıları yatırım için geliyor bazıları eğitim amaçlı geliyor biz sağlık turizminde çok potansiyeli olan bir şehiriz." cümlelerini vurgulayarak devam etti;

"Kaçak yollarla ülkemize girenleri geri gönderiyoruz"

Bizim mücadele ettiğimiz jandarmamız emniyetimiz sahil güvenlik ekiplerimiz kimlik kontrolü yaparken herhangi biri kayıtsızsa bu şu anlama geliyor ülkemize nasıl girdiğini bilmiyoruz kaçak yollarla girmiş dolayısıyla bunun uyruğuna bakmadan kendi ülkesine geri gönderiyoruz.

Yabancıların oturma izni kapsamı

Biri İstanbul'da yaşamaya karar verdi, buna izin verildi. Ne yapacak? Ticaret yapacak. Günün sonunda bu izin uzatılırken bunun izin verildiği süre içerisinde o amaca yönelik çalışmanın yapılıp yapılmadığını arkadaşlarımız kontrol ediyor.

"İki alternatif var..."

Bu ne demek? Şu demek; Ticaret yapacağım diyor ticaret yapan kişi ne kadar vergi verdi, kaç kişiyi çalıştırdı? Eğer bir kişi iki yıl boyunca ticaret yapmak için izin aldıysa ve bu süre içinde o amaçları gerçekleştirmediyse iki tane alternatif var. Ticari anlamda düzen kuramamıştır bunu uzatmıyoruz. Ticari anlamda anlamda bir düzen kurmuştur ama kayıt dışı çalışmıştır bunu da uzatmıyoruz.

Katalog suçlara karışanlar sınır dışı ediliyor

Dolayısıyla İstanbul'a katkı sunacak, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak herkese ihtiyacımız var ama bunun dışında kaçak yolla girdiyse onu sınır dışı ediyoruz. Belli katalog suçlar var izin verildi ama uyuşturucu terör taciz gibi suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz.

"Düzensiz göç, İstanbul'un gündeminden çıkacak"