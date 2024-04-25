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İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbul’da kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız

İstanbul Valisi Davut Gül: İstanbul’da kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünde göreve başlayan denetim personelleri ile bir araya geldi. Vali Gül, “İstanbul, ortalama bir şehir değil. Sizlerle birlikte kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız. Piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceksiniz, biz de yanınızda olacağız” dedi.