Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra sokak çağrısı yaptı.

Sokağa çıkan eylemciler ise Saraçhane'de polis ekiplerine saldırdı.

Polis ekiplerine saldıran eylemciler, Saraçhane'deki İBB binasının camlarını da kırdı.

Yaşanan bu olayların ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şöyle dedi:

"ALET OLANLAR SUÇ İŞLİYOR"

Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir.

"BU KİRLİ TEZGAHA GEÇİT YOK"

Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.