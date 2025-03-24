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Haber Merkezi

CHP vandallığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla yeniden ortaya çıktı.

Yen bir Gezi Parkı arayışındaki CHP'li protestocular yakıp yıkmaya başladı.

İBB binasının bulunduğu Sraçhane'de devam eden ve 6'ncı gününe giren protestolarda ilk hedef bölgedeki Şehzadebaşı Camii oldu.

TAHRİP EDİLEN HAZİREYİ ZİYARET ETTİ

Caminin avlusunda içki içilmesi, boş içki kutularının avluya saçılması ve cami haziresindeki tarihi mezar taşlarının tahrip edilmesi büyük tepki çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu.

Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

"KAMU DÜZENİNİ BOZAN HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Gül Saraçhane'de yaşananlara ilişkin de X hesabından bir açıklama yayınladı.

Gül'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi.