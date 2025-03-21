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İstanbul Valisi Davut Gül, yaralanan polisleri ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yaralanan polisleri ziyaret etti Davut Gül, Saraçhane’deki gösterilerde yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Gül'e İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da eşlik etti.