İstanbul Valisi Davut Gül, yaralanan polisleri ziyaret etti

Haber Merkezi
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte sokaklar hareketlendi.
CHP'nin partilileri sokağa çağırmasıyla polisle göstericiler karşı karşıya geldi.
Göstericiler, 16 polisi yaraladı.
VALİ DAVUT GÜL, POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
İstanbul Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Valimiz Davut Gül, Saraçhane’deki gösterilerde yaralanan polis memurlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Vali Gül’ü ziyaret sırasında telefonla arayarak polislerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Gül’e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız eşlik etti." ifadeleri yeraldı.
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