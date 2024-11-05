İstanbul Valisi Davut Gül'den Esenyurt Belediyesi'ne ziyaret

Haber Merkezi

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

AKSOY'U ZİYARET ETTİ

Yaşananların ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret, İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

VALİLİK PAYLAŞTI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: