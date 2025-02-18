İstanbul Valisi Davut Gül'den İstanbullulara kar uyarısı

AA

İstanbul'a kar yeniden geliyor..

20 Şubat Perşembe günü başlayacak ve tüm hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin AKOM ve Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılar sonucu, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için tüm ekipler teyakkuza geçti...

Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül'den de İstanbullulara bir uyarı geldi..

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.