DHA

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı.

9 güne çıkarılan bayram tatilinde ise önlemler de artırıldı...

Bayramın kabusa dönmemesi ve kayıpların olmaması için İstanbul'da alınan tedbirleri Vali Davut Gül paylaştı.

Vali Gül, Esenler Otogar Çıkış Uygulama Noktası’nda trafik denetimine katılarak, bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşları uğurladı.

Otobüslere binerek yolcularla sohbet eden Vali Gül’e denetimlerde Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"EKİPLERİMİZ 7 GÜN 24 SAAT ALANDA OLACAKLAR"

Denetimin ardından İstanbul'da alınan bayram tedbirlerini açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

Ekiplerimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbulumuzun, hemşerilerimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmesi için 7 gün 24 saat alanda olacaklar, çalışacaklar. Bugün de otogardan başladık. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tatil süresi 9 güne çıktı. Bundan dolayı da hemşerilerimizin özellikle il dışına seyahatleri daha da arttı. Özellikle trafik tedbirlerini tekrar gözden geçiriyoruz. Sürücüleri uyarıyoruz, hemşirelerimizi uyarıyoruz.



Yorgun çıkmamaları, uzun yola giden şoförlerimizin mutlaka mola vermelerini, ikinci bir şoförü yanında bulundurmalarını arzuluyoruz. Bunları belirtiyoruz. Trafik kurallarına uymaları, kemer takmaları, yine trafik işaretlerine uymalarını, tekrardan hatırlatmış oluyoruz. Trafik kazalarında, özellikle uzun süreli tatillerde çok sayıda hemşerimiz maalesef hayatını kaybediyor. Yaralı olan hemşerilerimiz oluyor. Can kaybı ve mal kaybı olmaması için de her birimizin ayrı ayrı kurallara uyması gerekiyor.

"ÖLÜMLÜ KAZALARIN ÇOK OLDUĞU ALANLARDA TEDBİRLERİMİZİ BİR KAT DAHA ARTTIRMIŞ OLDUK"

Bayram süresince İstanbul’da emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Vali Gül, "Trafik kurallarının dışında İçişleri Bakanlığımızın bütün Türkiye'de uygulanmasını talimatlandırdığı çeşitli talimatlar, kurallar var. Onları da harfiyen yerine getirmek için hem kaymakamlarımız, hem de kolluk kuvvetlerimiz gerekli planlamayı yaptılar. Özellikle kazaların çok olduğu, ölümlü kazaların çok olduğu alanlarda tedbirlerimizi bir kat daha arttırmış olduk. Sadece trafik kuralları değil, trafik kazaları değil, aynı şekilde sağlıkla ilgili, trafikle ilgili, itfaiye ile ilgili 112 ve benzeri 7 gün 24 saat hemşerilerimize hizmet veren alanlarda da aynı şekilde 9 gün boyunca çalışmalara devam edeceğiz. İstanbulumuzun huzuru için, Türkiyemizin huzuru için 7 gün 24 saat görev yapan mesai arkadaşlarımıza ben şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tekrarına kavuştursun. İnşallah el birliğiyle 9 günün sonunda, 'Bir önceki tatile göre kaza sayılarımız azaldı. Ölümlü kazalarımız olmadı. Yaralanmalı kazalarımızın sayısı azaldı' diyebilecek durumda olmayı arzuluyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 40 TANE YASAL OLARAK ETKİNLİK YAPILACAK ALAN VAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuzda organizasyonlarla ilgili güvenlik kuvvetlerimizin tedbir alma yetenekleri çok yüksek. Özellikle planlı etkinlikler, izinli etkinlikler, yasal etkinliklerin yapılmasıyla ilgili bizim bir tecrübemiz var. Maçlar, planlı etkinlik, yasal alanlarda yasal etkinliklerde yine planlı etkinlikler olduğu için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alacaklardır. Geçmişte de bir çok miting ve benzeri etkinlik İstanbulumuzda oldu. Şimdi de olduğunda güvenlik kuvvetlerimiz onun tedbirlerini alır. Burada önemli olan nokta, izin verilen yerlerde, izin verilen alanlarda ve izin verilen saatlerde olması. Bunlar olduğu müddetçe İstanbulumuzda yaklaşık 40 tane yasal olarak etkinlik yapılacak alan var. Bu alanlarda olduğu müddetçe ve kurallara uyulduğu müddetçe inşallah kazasız belasız bu da atlatılmış olacak” dedi.