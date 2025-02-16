Sahte içki can almaya devam ediyor.

Özellikle İstanbul'da konu ciddi boyutlara ulaştı.

Artan can kayıplarıyla birlikte polis ekipleri denetim ve operasyonlarını da sıklaştırdı.

Devam eden operasyonlara ilişkin son durumu İstanbul Valisi Davut Gül, açıkladı..

Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan Vali Gül, sahte içkiye yönelik alınan tedbirleri sıraladı..

"İÇKİ SATAN YERLERE KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Alanın da satanın da içkini sahte olduğunu bildiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle şunu söyleyeyim bu sahte içki taklit içki değil. Bu ne demek, şu demek: Bundan 5-10 sene önce herhangi bir şişede içkiyi aldığınızda bu orjinal mi değil mi diye şüpheye kapılıyordunuz. Şimdi yakalanan ve vakalarda gördüğümüz şey, daha çok pet şişelerde ve bidonlarda yapılan alanın da satanın da bunun orijinal olmadığını bilen ve bilerek kullanılan bir içkiden bahsediyoruz. Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor.



Biz denetimleri artırdık..



Büfelere, içki satan yerlere kamera zorunluluğu getirdik. 3 amacımız vardı. 18 yaşından küçüklere içki satışının önüne geçmek, akşam 22.00'den sonra içki satışının önüne geçmek hem de bu tür kriminal olaylarda elimizde delil olması..



Herhangi bir işletmede sahte içki bulduğumuzda sadece adli olarak ceza vermiyoruz, sadece içkili yer ruhsatını iptal etmiyoruz. Aynı zamanda işletme ruhsatını iptal etmek için de ilçe belediyelerine bildirimde bulunuyoruz.