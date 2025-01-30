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AA & Ensonhaber

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Davut Gül'ün başkanlığında Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, deprem güvenliği, yangın tedbirleri, kaçak alkolle mücadele, konaklama tesislerinin ruhsat denetimleri ve sosyal projeler gibi kritik konular masaya yatırıldı.

DEPREM GÜVENLİĞİ VE YANGIN TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Davut Gül, İstanbul'da depremin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, kamu binalarının kesinlikle depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kısa süre önce Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği trajik yangını hatırlatarak, yangın güvenliği konusunda daha sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

BELGESİ EKSİK OTELLER KAPATILACAK

Gül, İstanbul'daki otellerin denetim sürecinin hızlandırıldığını ve ruhsatsız ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi olmayan otellerin en geç hafta sonuna kadar kapatılacağını duyurdu:

"Bu tesislerin tamamı pazartesi günü itibarıyla faaliyetlerine son verecek. Listeler hazır, denetimleri hızla tamamlayalım."

KAÇAK ALKOL SATIŞINA SERT ÖNLEMLER

Son dönemde kaçak alkolle ilgili artan tehlikeye dikkat çeken Vali Gül, sahte içkinin artık plastik bidonlar ve pet şişelerle satıldığına vurgu yaparak, mahalle aralarında faaliyet gösteren bakkal, kırtasiye ve berber gibi mekânlarda kaçak alkol üretimi ya da satışı tespit edilirse, ilgili işletmelerin süresiz olarak kapatılacağını duyurdu: "Vatandaşımızın sağlığını riske atan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz."



SOSYAL PROJELERE VE AİLE YILI'NA VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Gül, bu kapsamda aile yapısının güçlendirilmesine, gençlerin evliliğinin teşvik edilmesine ve toplumsal huzurun artırılmasına yönelik sosyal projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMÜYLE MÜCADELE

İstanbul’da çevreyi tehdit eden kaçak hafriyat dökümüne karşı daha etkin tedbirler alınacağını vurgulayan Gül, İBB ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde hareket ederek, bu sorunu tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

İMAMOĞLU: "KOORDİNASYONU DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMELİYİZ"

Toplantıda söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bazen iletişimde aksaklıklar yaşanabiliyor, bu noktada şahsıma düşen sorumluluklar varsa elbette dikkate alır ve gereken hassasiyeti gösteririm. Aynı şekilde tüm kurumların da şeffaf ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde olması en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Toplantı, alınan kararların uygulanması için ilgili kurumların koordineli çalışması gerektiği vurgusuyla sona erdi.