İstanbul Valisi Gül ve İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk'ü anma etkinliklerine katıldı İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'deki anma töreninin ardından, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ettikten sonra, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı.

Taksim'deki anma töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'daki yargı çalışanları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların da hazır bulunduğu program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, 85 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Vali Gül'ün sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odaya gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yer aldı.

Ziyarette Vali Gül ve beraberindekiler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek buketi bıraktı.

Valide Sultan Camisi'nde mevlit

Vali Gül ve İmamoğlu, daha sonra İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Müftülüğünce Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunan programda İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

Programın ardından cami çıkışında katılımcılara lokma ikram edildi.