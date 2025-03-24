İstanbul Valisi Gül'den izinsiz gösterilere ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına karşı protesto hareketleri sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, gerçekleştirilen izinsiz gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.

"HAKLARINDA GEREKLİ ADLİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir."

"CAMİ VE HAZİRELERE ZARAR VERMEK, HALKIN KUTSALINA YÖNELİK AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Gül, şunları kaydetti:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."