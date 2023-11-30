İstanbul Valisi Gül'den sokak hayvanları değerlendirmesi: Bu haliyle gitme ihtimali yok İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanları sorununun yokmuş gibi davranmanın hukuken ve vicdanen doğru olmadığını belirtti. Gül ayrıca, tüm paydaşların kısırlaştırma çalışmalarına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

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AA

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri başıboş sokak köpeği sorunu...

Özellikle son dönemde artış gösteren sokak köpeği saldırıları hemen hemen tüm şehirlerde yaşanıyor.

Kimi zaman direkt köpek saldırısınada can veren masum insanlar, kimi zaman da köpek saldırılarından kaçarken yaşadıkları kazalarla hayattan kopuyor.

Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayıda yetkili ise bu sorunla mücadele etmeye çalışıyor.

Vali Gül, belediye başkanları ile buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki değerlendirme toplantısında, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Katılımcılar, ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Sokak hayvanlarına ilişkin değerlendirme yaptı

Sunum yapan belediye başkanları problemleri aktarırken, ortak sorun olarak sahipsiz sokak hayvanları gündeme geldi.

Vali Gül, sokak hayvanları konusunda en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi.

"Bu haliyle gitme ihtimali yok"

Ortada bir problem bulunduğuna işaret eden Gül şunları söyledi:

Neyin olmayacağını söyleyeyim. Bu haliyle gitme ihtimali yok. Sonuç itibarıyla bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil.

"Kısırlaştırma çalışmasıyla etkili bir çözüm ortaya konabilir"

Tüm paydaşların aynı anda kısırlaştırma çalışması yürütmesinin etkili bir çözüm olabileceğini vurgulayan Gül, hayvan barınaklarının sayı ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti.

"Hayvan barınaklarının finansmanına tüm belediyeler katkı sağlamalı"

Vali Gül, İstanbul’da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini ifade ederek, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını vurguladı.

Toplantı, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)