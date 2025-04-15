İstanbul Valisi paylaştı: Provokasyonlara karşı dikkatli olun

Haber Merkezi

Liselerdeki protestolar sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den beklenen açıklama geldi.

Gül, sosyal medya platformu X üzerinen paylaşımda bulundu.

Paylaşımında öğrencilere seslenen İstanbul Valisi, "Bazı provokatörler sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır." dedi.

"BU TÜR PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

İstanbul Valisi Davut Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili öğrencilerimiz,



Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur.

"LÜTFEN SİZİ KIŞKIRTAN SİYASAL VE SOSYAL GRUPLARA MESAFELİ DURUN"