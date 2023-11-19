İstanbul Valisi Davut Gül saat verdi: Dikkatli olun! Vali Davut Gül, İstanbul'da yağışların akşam 21.00-22.00'a kadar devam edeceğini vurgulayarak tedbir çağrısında bulundu.

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ensonhaber.com

Megakent İstanbul yağışa teslim oldu.

Kentin birçok bölgesinde vatandaşlar güne kar manzaralarıyla uyandı.

Şiddetli yağış ve fırtına günün ilerleyen saatlerinde artarken, belirli bölgelerde su baskınları da yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şile’de şiddetli fırtına ve yağış sonrası son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

210 ev ve iş yeri etkilendi

Genel durumla ilgili bilgi aktaran Davut Gül, İstanbul'da 210 dükkan ve iş yerinin yağışlardan etkilendiğini açıkladı.

Bir diğer yandan yağışların bu akşam saat 21.00-22.00 sularına kadar devam edeceğini söyleyen Davut Gül, sonrasında ise yağış etkisinin azalacağını vurguladı.

Gül, İstanbulluları tedbir konusunda da uyardı.

"Vatandaşlarımız bu gece duyarlı olmalıdır"

İşte Valinin o açıklaması;

5 teknemiz ve dükkanlar zarar gördü. AFAD koordinesinde hasar tespiti yapıyoruz. Hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Aksam 21.00-22.00’a kadar yağışın şiddetli bir şekilde devam edeceğini meteorolojik tahminler söylüyor. Bundan sonra da sabaha kadar etkisini azaltarak devam edecek. Duyarlı olmakta fayda var. Vatandaşlarımız bu gece duyarlı olmalıdır.

Ağaçlar devrildi

Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrilirken yağışın da etkisiyle inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Araçlar zarar gördü

Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Orgeneral Tekin Arıburun Caddesi üzerinde bulunan ağaç, park halindeki 34 EBG 229 plakalı otomobil ile yolun üzerine devrildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı, otomobilin üzerindeki ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı.

Otomobilin ön camı ve tavanında hasar oluştu, ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Avcılar'da İstiklal Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ile belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince parçalara ayrılarak kaldırıldı.

"Toprak kayması meydana geldi"

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak'ta üst kısmında çocuk parkı bulunan, inşaat çalışması yapılacak eğimli arazide yağışın da etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, toprak kayması olan alanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Sarıyer'de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yattı.