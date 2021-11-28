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    İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbulluları rüzgara karşı uyardı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.
    • AA
    • 28.11.2021 - 22:36
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    İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbulluları rüzgara karşı uyardı

    İstanbul'da yarın etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar için Vali Ali Yerlikaya vatandaşları uyardı.

    OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

    İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbulluları rüzgara karşı uyardı #1

    İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbulluları rüzgara karşı uyardı #2

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