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İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbulluları rüzgara karşı uyardı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.
- AA
- 28.11.2021 - 22:36
İstanbul'da yarın etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar için Vali Ali Yerlikaya vatandaşları uyardı.
OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."