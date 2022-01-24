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- Ali Yerlikaya: Kamu kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erecek
Ali Yerlikaya: Kamu kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erecek
Vali Yerlikaya: Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir.
- DHA
- 24.01.2022 - 14:55
- Güncelleme : 24.01.2022 - 15:06
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle kamu kuruluşlarında mesai saati değişikliğine gidildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saaterinde artması beklenen kar yağışı nedeniyle, mesai saatinin 15.30'a çekildiği aktarıldı.
"NÖBETÇİ PERSONEL BIRAKILMAK SURETİYLE MESAİ 15.30'DA SONA ERECEK"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkare alınarak kamu kurum ve kuruluşlarda, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.