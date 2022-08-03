İstanbul Valisi Yerlikaya, muharrem ayı dolayısıyla cemevlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Yerlikaya, muharrem ayı dolayısıyla cemevlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, muharrem ayı münasebetiyle Karacaahmet Sultan Dergahı ile Kartal ve Sarıgazi cemevlerine ziyarette bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Yerlikaya, muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergahı'nda Dede Muharrem Ercan ile bir araya geldi.

Karacaahmet Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden Yerlikaya, buradaki görevliler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yerlikaya, daha sonra Kartal Cemevini ziyaret ederek, Dede Selami Sarıtaş ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü.

Birçok cemevini ziyaret etti

Son ziyaretini ise Sarıgazi Cemevine yapan Yerlikaya, burada Dede Mete Çelik, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal Sağır ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ankara'daki saldırıyı kınadı

İstanbul Valisi Yerlikaya, ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belitti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemini vurgulayan Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini ifade etti.

AA'nın haberine göre Yerlikaya, ziyarette 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi.