İstanbul ve Ankara arası 80 dakikaya inecek! Süper hızlı tren projesi başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı proje çalışmalarını başlattık. Süper hızlı tren hattımızda saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.

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DHA

Türkiye'nin ulaşım alanında giriştiği dev projeler bir bir hayata geçiyor..

Ankara'nın Elmadağ ilçesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002-2024 yılları arasında yapılan ulaşım projeleriyle çağ atlanıldığını belirtti.

"2002 yılından bu yana demiryollarına 57 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik" diyen Uraloğlu, Ankara-İstanbul arası yapılacak Süper Hızlı Tren'e dikkat çekti.

"Çalışmalar başladı, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek"

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.



Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı proje çalışmalarını başlattık. Süper hızlı tren hattımızda saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz.

"Türkiye'nin dört bir yanını demiryollarıyla birleştirmeye devam edeceğiz"

Demiryollarında Ankara'ya çağ atlatıldığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6'ncı dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu.



Daha sonra, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor.



Vatandaşlarımızın konforu ve güveni için Türkiye’nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, devam edeceğiz. Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Otoyolumuzu, 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. Demiryollarında Ankara’ya adeta çağ atlattık.

Ankara-Elmadağ banliyö tren seferleri bayram sonuna kadar ücretsiz

TCDD Elmadağ Tren İstasyonunda açıklama yapan Uraloğlu, bir de müjde verdi:

Şu geldiğimiz devirde 'Elmadağ’a banliyöyü getirmeliyiz' dedik ve getirdik çok şükür. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda 21 Mart’tan itibaren her gün vatandaşlarımızın ihtiyacına göre belirlediğimiz, Ankara’dan Elmadağ’a sabah saat 06.10, öğle 12.25 ve 17.40 saatlerinde, Elmadağ’dan Ankara’ya ise yine saat 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket edecek şekilde toplam 6 seferi Elmadağ-Ankara arasında 21 Mart itibarıyla işletmeye açtık.



Şu an itibarıyla, 136 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza Ankara-Elmadağ arasında 40-45 dakika seyir süresiyle konforlu bir yolculuk imkanı sunmuş olacağız. Bilet fiyatlarını da otobüsten ucuz hale getirerek 25 lira ilan ettik, bayram sonuna kadar da bedava; hayırlı uğurlu olsun.

"Metro projelerini yatırım programımıza aldık"

Metro ulaşım ağlarına da değinen Uraloğlu, Kızılay-Çayyolu, Batıkent- Sincan/Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını da işletmeye açtıklarını belirterek, projelerden bahsetti.

Geçen yıl Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosu’nu açmıştık. 2018 yılında modernize ederek hizmete aldığımız Başkentray ile hem Eskişehir yolu hem de İstanbul yolundaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Böylece Bakanlık olarak Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre artırarak Ankara’daki raylı sistem hat uzunluğu 103,6 kilometreye çıkardık.



Biz yeni metro hatları içinde, planlama ve projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. 34,9 kilometre olan, Atatürk Kültür Merkezi-Esenboğa Havalimanı metro hattı yapım çalışmaları ve Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı etüt çalışmalarını 2024 yılı yatırım programımıza aldık.



Yatırım programımızda henüz yer almayan ve toplam uzunlukları 23,3 kilometre olan Etlik-Forum, Kurtuluş-Siteler-Altınköy ve Siteler-Kuyubaşı metro hatlarının proje geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Siz şimdi Ankara’da bu dediklerimin haricinde metro açılışı, raylı sistem açılışı duydunuz mu 5 yılda? Yaparsa AK Parti yapar. İnşallah bu dediklerimi de bizler yapacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)