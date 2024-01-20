İstanbul ve Ankara dahil 28 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeleri Mustafa Tahsin Badem, Feriha Koç, Davut Oğuz ve İdris Ertuş ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal görevden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine Elif Uz, Çevre Yönetimi genel müdür yardımcılığına Mahmut Emirdoğan, Coğrafi Bilgi Sistemleri genel müdür yardımcılığına Hayati Taştan atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev değişiklikleri
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yaşar Koçak, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Tevke, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ömer Yahşi, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ali Tosun, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Metin Alpaslan ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Salih Kaygusuz görevlendirildi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Süleyman Ekici, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Aşçı, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bilal Gür, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Muhammed Özdemirci, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emre Çalışkan, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hacı Ömer Kartal'ın ataması yapıldı.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yakup Yıldız, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Adnan Gürbüz, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nevzat Kaya, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Gümüş, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Yasin Gülşen, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Abdulkadir Altay, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emre Çay atandı.
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Yazıcı, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Salih Sadoğlu, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Necati Yener, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Uygun, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Nurettin Aras, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Akmeşe ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İsmail Altınkaynak getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görevden alma kararları
Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları genel müdür yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak ve İller Bankası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir görevden alındı.
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