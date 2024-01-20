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İstanbul ve Ankara dahil 28 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

İstanbul ve Ankara dahil 28 ile yeni milli eğitim müdürü atandı Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde yeni milli eğitim müdürü görevlendirildi.