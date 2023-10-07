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ensonhaber.com

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de nefes almıyor.

Bu zamana kadar örgütün üst düzey yapılanmalarına ağır darbeler vuruldu.

Son olarak ekipler, İstanbul ve Ankara'da harekete geçti. Eş zamanlı başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı.

"9 şüpheli şahıs yakalandı"

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'cü Emniyet müdürü, avukat ve polisler yakalandı

İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.



Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.