Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele sürüyor.
Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de nefes almıyor.
Bu zamana kadar örgütün üst düzey yapılanmalarına ağır darbeler vuruldu.
Son olarak ekipler, İstanbul ve Ankara'da harekete geçti. Eş zamanlı başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı.
"9 şüpheli şahıs yakalandı"
Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.
FETÖ'cü Emniyet müdürü, avukat ve polisler yakalandı
İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.
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