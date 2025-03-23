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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla marjinal gruplar sokağa davet ediliyor.

SARAÇHANE'DE POLİSE SALDIRI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alındı.

ANKARA'DA 60 GÖZALTI

Ankara'da ise Güvenpark'ta toplanan protestocular yolu kapatarak Kızılay'dan TBMM yönüne doğru yürümek istedi.

Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi.

Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis ekipleri en az 60 kişiyi gözaltına aldı.

Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı.