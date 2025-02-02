İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği, soğuk havanın salı gününden itibaren hafta boyunca etkisini sürdüreceği, ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.