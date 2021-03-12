Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vaka artışının yaşandığı İstanbul ve Ankara'da renk değişikliğine götürecek bir tablonun söz konusu olmadığını söyledi.

Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı.

Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsadı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, değerlendirmede bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA NASIL OLACAK?

Bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, yeni açıklanacak haritada belirli oranda değişiklikler olacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:

"İstanbul'da polikliniklerde bir artış söz konusu; ama bunun halihazırda hastaneye ve yoğun bakma yüklediği yükte bir artış söz konusu değil, salgının kontrolünde bir tedirginlik söz konusu değil. Çok merak edilen konu acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu? Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri, evet düne göre vaka artışı söz konusu; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil.

İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği olmayacak ViDEO



“SINIRLAMALAR GELEBİLİR”

Küçük illerde bunlar olabilir; ama burada bir ili komple döndürmek yerine o ildeki bazı kararları, kırmızı iller kararında alabilirsiniz. Bunlar önümüze gelecektir. İlin rengi değişmekten öteye, bir kısım illerde il rengiyle kalmakla beraber, ilin Hıfzıssıhha Kurulu bir üst renge ait kararlar alabilecektir. Belki bunların içinde okulların seyreltilmesinden ya da bazılarına yeniden ara verilmesine kadar gidebilecektir. Semtin eğlence, restoran, gezi, gibi alanları ile ilgili sınırlamalar gelebilir; ama 'Beşiktaş'ı kapattım Sultanbeyli açık' gibi tanımlamalar çok zor yönetilir İstanbul'da; çünkü kimse ilçe yaşamı yaşamıyor."