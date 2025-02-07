İstanbul ve Ankara'da sahte içkiden son bir ayda 103 kişi öldü

Haber Merkezi

İstanbul ve Ankara'da sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayısı her geçen gün artıyor.

İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana geldi.

Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirdi.

İki büyükşehirde ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

İSTANBUL

17 Ocak itibarıyla İstanbul'da sahte içki nedeniyle 92 kişinin hastanelere başvurduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Geçen 3 haftada hastaneye başvuranların sayısı 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70'e yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 60 kişi taburcu edilirken yaklaşık 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" diye konuştu.

ANKARA

Ankara'da da sahte alkolden can kaybı son günlerde arttı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belitti.

Sadece son 2 haftada Ankara'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 69 kişinin 12'si hayatını kaybetti.

Vali Şahin, şöyle konuştu: