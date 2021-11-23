Euro
14.4324
12.56%
Dolar
12.816
12.36%
Altın
739.58
11.66%
Borsa
1.785
1.66%
Bitcoin
713.006
10.34%
BTXN Coin
21.19
0.71%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C
    İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi

    İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi

    Dolarda yaşanan yükseliş, Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Eline tencere ve tava alan grupların eylemine polis müdahalede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 21:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Döviz kurunda son dönemde meydana gelen yükselişin etkisiyle, özellikle gıda ve akaryakıtta fiyat artışları yaşandı.

    Dolarda yaşanan artış, Ankara ve İstanbul'da sokağa yansıdı.

    TENCERE TAVALI 'DOLAR' PROTESTOSU

    Doların yükselmesini protesto eden gruplar, ellerinde tencere ve tavayla sokağa indi. Bazı şahıslar da ellerindeki tencere ve tavalarla evlerinin balkonundan eyleme destek verdi.

    Muhalif kesimden yapılan çağrılarla sokağa inen vatandaşlar, iktidarı suçlayarak 'erken seçim' sloganları attı.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Protestoculara, çok sayıda polis müdahale etti.

    İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi VİDEO

    İstanbul ve Ankara da tencere tavalı dolar eylemi #1

    İstanbul ve Ankara da tencere tavalı dolar eylemi #2

    İstanbul ve Ankara da tencere tavalı dolar eylemi #3

    İstanbul ve Ankara da tencere tavalı dolar eylemi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir