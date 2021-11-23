Dolarda yaşanan yükseliş, Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Eline tencere ve tava alan grupların eylemine polis müdahalede bulundu.

Döviz kurunda son dönemde meydana gelen yükselişin etkisiyle, özellikle gıda ve akaryakıtta fiyat artışları yaşandı.

Dolarda yaşanan artış, Ankara ve İstanbul'da sokağa yansıdı.

TENCERE TAVALI 'DOLAR' PROTESTOSU

Doların yükselmesini protesto eden gruplar, ellerinde tencere ve tavayla sokağa indi. Bazı şahıslar da ellerindeki tencere ve tavalarla evlerinin balkonundan eyleme destek verdi.

Muhalif kesimden yapılan çağrılarla sokağa inen vatandaşlar, iktidarı suçlayarak 'erken seçim' sloganları attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Protestoculara, çok sayıda polis müdahale etti.

İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi VİDEO