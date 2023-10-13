İstanbul ve Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 13 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Güvenlik güçleri yasa dışı her oluşuma müdahale ediyor...

Çetelerin üzerine kabus gibi çöken emniyet, İstanbul ve Balıkesir'de bu kez tefecileri paketledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki şehirde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Balıkesir’de tefecilere yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecilere de mücadele etmeye kararlıyız



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul ve Balıkesir’de gerçekleştirilen “Örgütlü Tefecilik, Şantaj ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonda aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı."

Çetenin yasa dışı faaliyetleri

Yerlikaya paylaşımında çetenin faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre gözaltına alınan şahısların parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişileri aldatma gayesiyle birkaç ay kar payı verdiği ancak devam eden süreçte gayrimenkulleri çeteyle iltisaklı kişiler adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği tespit edildi.

"80 milyon haksız kazanç"

Yerlikaya'nın paylaşınında şu ifadeler yer aldı.