Türkiye'de narkotik operasyonları hız kazandı.
Hemen her gün 'Narkogüç' operasyonları ile zehir tacirlerinin tepesine çökülüyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ilde yapılan zehir tacirlerine yönelik baskını duyurdu.
156 zehir taciri yakalandı
İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "Narkogüç-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı.
Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.
İstanbul operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı.
Bursa operasyonu
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.
Ayrıca Bursa’daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.
Ele geçirilenler
Her iki operasyonda;
116.500 adet uyuşturucu hap
42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)
2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)
Muhtelif miktarda Skunk
10 kilo 202 gram Metamfetamin
Muhtelif miktarda Esrar
Muhtelif miktarda Eroin
Muhtelif miktarda Kokain
7 adet Tabanca
1 adet otomatik tabanca
3 adet Tüfek ve
çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.
"Operasyonlarımız artarak devam edecek"
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.
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