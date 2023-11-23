İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 156 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince İstanbul ve Bursa’da ‘sokak satıcıları’ olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonu duyurdu. Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız” dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de narkotik operasyonları hız kazandı.

Hemen her gün 'Narkogüç' operasyonları ile zehir tacirlerinin tepesine çökülüyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ilde yapılan zehir tacirlerine yönelik baskını duyurdu.

156 zehir taciri yakalandı

İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "Narkogüç-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı.



Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.

İstanbul operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı.

Bursa operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.



Ayrıca Bursa’daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.

Ele geçirilenler

Her iki operasyonda;

116.500 adet uyuşturucu hap

42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)

2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)

Muhtelif miktarda Skunk

10 kilo 202 gram Metamfetamin

Muhtelif miktarda Esrar

Muhtelif miktarda Eroin

Muhtelif miktarda Kokain

7 adet Tabanca

1 adet otomatik tabanca

3 adet Tüfek ve

çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"