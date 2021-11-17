İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem

Düzce merkezde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Depremin ardından saat 15.57'de ise 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

KANDİLLİ 5.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İSTANBUL DA SALLANDI

Deprem başta İstanbul olmak üzere; Bursa, Sakarya, Eskişehir gibi çevre illerde de hissedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depreme ilişkin "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, paylaşımında,"Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: İLİMİZ DEPREM KONUSUNDA DENEYİMLİ

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok.” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Düzce Valisi Cevdet Atay ise can kaybı ve yıkılan bir yer olmadığını, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.