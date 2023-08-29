İstanbul ve çevresine kötü haber: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Marmara Bölgesi'nde hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

AA & Ensonhaber

Eylül ayının arefesinde olduğumuz bu günlerde yurtta etkili olan kavurucu sıcaklıkların ne zaman son bulacağı merak ediliyor.

Ancak İstanbul ve çevresi için endişe verici bir haber daha geldi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bugünden başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 Eylül Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 32-34, Edirne'de 31-37, Kırklareli'de 32-36,Tekirdağ'da 30-32, Yalova'da 29-31, Kocaeli'de 34-37, Sakarya'da 33-37 derece olması bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.