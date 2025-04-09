Suç örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.
Bu çerçevede yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul’da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda;
- 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,
- 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde,
- 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi
- Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı
7 MİLYON 150 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır’da M.Z.U.’nun elebaşılığını yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda;
- 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,
- 2 ton 680 kg uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde,
- 10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde,
- 1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.
TESPİT EDİLEN SUÇLAR
Operasyonda yakalanan şüpheliler; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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