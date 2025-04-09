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Suç örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Bu çerçevede yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul’da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda;

- 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

- 2 ton 680 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde,

- 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi

- Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı

7 MİLYON 150 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır’da M.Z.U.’nun elebaşılığını yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda;

- 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

- 2 ton 680 kg uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde,

- 10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde,

- 1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Operasyonda yakalanan şüpheliler; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Fatih Yıldırım
Yazar