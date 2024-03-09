Terörü bitirmeye kararlı olan güvenlik güçleri yurtta operasyonlarını sürdürüyor.
Huzur ve güvenliğin sağlanması adına düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyeleri tek tek yakalanıyor.
Bu kapsamda ekipler, örgüt mensuplarına yönelik 2 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti.
"Bozdoğan-10 operasyonlarında 20 kişi yakalandı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyondan şu ayrıntıları paylaştı:
"İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-10” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
Sizlerin duası ve desteğiyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!"
"Silah ve mühimmat tedariki sağlayan..."
Bakan Yerlikaya, devamında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda;
DHKP/C Terör Örgütü içerisinde “aranıyor” durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
"Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi"
MLKP Terör Örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü Kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
"Dijital materyallere el konuldu"
Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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