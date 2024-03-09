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İstanbul ve Eskişehir'de terör operasyonu! 20 kişi yakalandı

İstanbul ve Eskişehir'de terör operasyonu! 20 kişi yakalandı Terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen Bozdoğan-10 operasyonlarında 20 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.