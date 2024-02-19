İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Hem içeride hem de dışarıda yapılan operasyonlar ile terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan son operasyona ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya açıklamasında, Bozdoğan-4 Operasyonu kapsamında 12 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Yerlikaya'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı;

5’i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı