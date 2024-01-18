İstanbul ve İzmir dahil 10 şehre sarı uyarı: Fırtına bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ve İzmir dahil 10 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Türkiye'nin batı ve kuzeybatında kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den 10 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova olarak sıralandı.

Fırtınaya karşı tedbirli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre rüzgarın perşembe akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın perşembe akşam saatleri ile cuma sabah saatleri arasında İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" denilirken ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.