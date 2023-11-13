İstanbul ve İzmir dahil 13 kente Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı Meteoroloji, 13 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul Valiliği de kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin batısı kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftanın ilk günü için 14 kente sarı kodlu uyarı geldi.

Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.