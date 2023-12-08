İstanbul ve İzmir dahil 14 kente Meteoroloji'den turuncu ve sarı uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul ve İzmir dahil 14 il için turuncu ve sarı uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 turuncu, 11 sarı uyarı geldi.

Adana, Antalya ve Mersin turuncu uyarı verilen iller olarak sıralanırken Aydın, Burdur, Bursa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova'ya ise sarı uyarı verildi.

Yüksek kesimlerde kar yağabilir

Yapılan son tahminlere göre haftanın son iş gününde İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı

Sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde sabah saatlerinden, güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın denizin kuzeyinde gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.