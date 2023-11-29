İstanbul ve İzmir dahil 23 kente Meteoroloji'den turuncu ve sarı uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İzmir dahil 3 il için turuncu, İstanbul dahil 20 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Türkiye'de kış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 turuncu, 20 sarı uyarı geldi.

Aydın, Balıkesir ve İzmir turuncu uyarı verilen iller olarak sıralanırken Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'a ise sarı uyarı verildi.

Kıyı Ege'de yağış yer yer çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Kıyı Ege'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasından başlayarak sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerinden sonra İstanbul Avrupa yakasından başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir" denilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.