İstanbul ve Tekirdağ'da iki ayrı mevsim

Kar fırtınasının yaşandığı İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bir gram bile kar düşmemesi görenleri şaşırttı.

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hemen yanı başındaki Tekirdağ şehir merkezinin güneşli olması şaşırtıyor.

Kentte soğuk havaya rağmen sahile inen bazı vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak yürüyüş yaptı.

Kimi vatandaşlar da sahil kenarındaki kafelerde oturup denize karşı çay içti.

"TEKİRDAĞ’DA HAVA GÜLLÜK GÜLİSTANLIK”

Tekirdağ sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlardan Hüseyin Bilal, "İstanbul bugün yağışlı. Devamlı yağacak herhalde. Ama Tekirdağ’da güzel bir hava var. Gerçi hissedilir derecede biraz soğuk ama normalde güneş var iyi. Aramızda 30-40 kilometre var. Çorlu’da kar yağıyor. Tekirdağ’da ise hava güllük gülistanlık. Burayı tutmadı herhalde." dedi.

"BU DOĞANIN KANUNU"

Sahilde yürüyüş yapan Mehmet Korkmaz ise "Bu doğanın bir kanunu. İstanbul işte 100 kilometre ileride kar fırtına, buralarda bak güneş çok güzel bir şehir. Bundan faydalanmamız gerekiyor. Hava soğuk olsa da yürümeyi seviyorum. Günlük yürümeye çalışıyorum." diye konuştu.



























