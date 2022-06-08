İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya bölgesinde yaşayanları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

2 gündür başkent Ankara'yı etkisi altına alan yağmur İstanbul'a geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul ve Trakya bölgeleri için bir uyarı yayınladı.

İstanbul'da kuvvetli yağış

DHA'nın haberine göre MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Sel ve su baskını uyarısı

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.