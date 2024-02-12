İstanbul yağışlı havanın etkisi altına giriyor Geçtiğimiz günlerde bahar havasının yaşandığı İstanbul'da bugünden itibaren yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlar hafta boyunca devam edecek.

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İstanbul, geride bıraktığımız haftanın tamamında bahar havası yaşadı.

Vatandaşlar güneşli günlerin keyfini çıkardı.

Yeni haftayla birlikte megakent yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü öğlen saatlerinde yağmur beklendiğini belirtti.

22 kente turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftanın ilk günü için 3 turuncu, 19 sarı uyarı geldi.

Balıkesir, Çanakkale ve Muğla turuncu uyarı verilen iller olarak sıralanırken Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Bitlis, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Şırnak, Trabzon ve Van'a ise sarı uyarı verildi.

Gece saatlerinden sonra sonra Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli; Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.