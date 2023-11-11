İstanbul yağmura teslim oldu: Taksim'de vatandaşlar kaçacak yer aradı

İHA
İstanbul yağışa teslim oldu...
Meteorolojiden yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Taksim'de önce hava karardı, ardından yağış başladı
Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de etkisini gösterdi.
Taksim’de önce gökyüzü karardı sağanak yağış başladı.
Vatandaşlar sığınacak yer aradı
Kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.
Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve duraklara sığındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış