İstanbul yağmura teslim oldu: Taksim'de vatandaşlar kaçacak yer aradı
İHA

İstanbul yağışa teslim oldu...

Meteorolojiden yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Taksim'de önce hava karardı, ardından yağış başladı

Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de etkisini gösterdi.

Taksim’de önce gökyüzü karardı sağanak yağış başladı.

Vatandaşlar sığınacak yer aradı

Kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve duraklara sığındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)