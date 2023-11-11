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İstanbul yağmura teslim oldu: Taksim'de vatandaşlar kaçacak yer aradı

İstanbul yağmura teslim oldu: Taksim'de vatandaşlar kaçacak yer aradı Meteorolojinin kent genelinde yaptığı sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarılarının ardından Taksim'de önce gökyüzü karardı ardından sağanak yağış başladı.