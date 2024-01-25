31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı olan Murat Kurum, daha iyi bir İstanbul için çalışmalara başladı.
İstanbul'u daha yeşil ve çevre dostu bir şehir haline getirmeyi hedefleyen Kurum'un önceliklerinden birisi de 'İklim Dostu İstanbul' projesi...
Bu kapsamda Murat Kurum, çevre ve iklimle ilgili projelerini Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyon Toplantısı'nda açıkladı.
Murat Kurum'un açıkladığı "İklim Dostu İstanbul" projesinde çevre düzenlemeleri ve yapılacak yeni kent ormanlarıyla Megakent İstanbul'da yeşil alanların sayısı da artırılmış olacak.
İklim dostu İstanbul
- “İklim Dostu İstanbul” projesi ile, sıfır emisyon projesinin temelleri sözle değil eserle atılacak.
- Kişi başına düşen aktif yeşil alan 7,78 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarılacak.
İstanbul'a 8 milyon 140 bin metrekare yeşil alan kazandırılacak
- Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek.
İstanbul'a yeni kent ormanları yapılacak
- İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırılacak. Böylelikle hava kirliliği ortadan kalkarken, İstanbul’a yeni yeşil yaşam alanları açılacak.
964 mahalleye mahalle bahçeleri
- 39 ilçe ve 964 mahalleye mahalle bahçeleri yapılacak.
- İstanbul’un her mahallesinde artık yeşilin her tonunu görülecek. Yeşil İstanbul kurulacak.
- İstanbulluları denizle kesintisiz buluşturma hedefiyle kıyı varlığı artırılacak ve mevcudu düzenlenecek.
- Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak.
- Şehrimize tek projeyle 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırılacak.
Esenler Otogarı millet bahçesi olacak
- İstanbul’un ortasında artık İstanbul’un ihtiyacını karşılamayan Esenler Otogarı, millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.
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