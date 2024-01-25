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İstanbul yeşil alanlara doyacak! Murat Kurum'un açıkladığı yeşil alan projeleri

İstanbul yeşil alanlara doyacak! Murat Kurum'un açıkladığı yeşil alan projeleri Çözüm odaklı bir profile sahip olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projeleri, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyon Toplantısı'nda" duyurdu. Toplantıda duyurulan yeşil alan projeleri sayesinde ise İstanbul hem tertemiz bir havaya hem de yeni kent ormanlarına kavuşacak.