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    İstanbul, yılbaşında KGYS ile adım adım izleniyor

    İstanbul Taksim Meydanı'nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracı konuşlandırıldı.
    • 31.12.2022 - 18:26
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    İstanbul, yılbaşında KGYS ile adım adım izleniyor

    Yılbaşı nedeniyle tüm ülkede, geniş güvenlik önlemleri alındı..

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalarını tamamladı.

    Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı yerleştirildi.

    10 bin kamerayla binlerce nokta takip ediliyor

    Sistem ile polis ekipleri tarafından İstanbul, 10 bin kamerayla binlerce noktadan saniye saniye izleniyor.

    Taksim başta olmak üzere birçok noktada 6 adet canlı yayın yapabilen polis dronları da canlı olarak takip ediliyor

    İstanbul, yılbaşında KGYS ile adım adım izleniyor #1

    İstanbul, yılbaşında KGYS ile adım adım izleniyor #2

    İstanbul, yılbaşında KGYS ile adım adım izleniyor #3


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