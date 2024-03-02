İstanbul'da bir metrobüsten yükselen duman nedeniyle yolcular panikle aracı boşalttı.
Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapan İstanbul, ulaşımda yaşadığı aksiliklerle gündeme geliyor.
Toplu taşımayı kullanmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluktan, araçlarda yaşanan arızalara ve çıkan yangınlara kadar birçok nedenden dolayı Megakent'te ulaşım çıkmaza giriyor.
Metrobüsten yükselen duman panikletti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönettiği kentteki metrobüs yangınları da bu aksaklıklardan birini oluşturuyor.
Sosyal medyaya yansıyan son görüntüde yolcuların paniği görülüyor. Seyir halindeki metrobüsün motor bölümünden çıkan duman, yolcuları paniğe sevk etti.
Yangın tüpüyle müdahale
Metrobüs dururken, yolcular araçtan indi. Şoför, dumana yangın tüpüyle müdahale etti.
Söz konusu araç yolda kalırken, İstanbullular da metrobüs yolunda yürümeye başladı. Yolda oluşan yoğunluk kameraya yansıdı.
Araç bakımına önem verilmiyor
İstanbul halkı, toplu taşıma araçlarının bakımına yeterli önemin verilmediğini söylüyor. İBB'nin bu konuda yetersiz kaldığını düşünenlerin oranı bir hayli fazla.
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