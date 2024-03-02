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İstanbul yine metrobüs aksaklığıyla gündemde: Yangın tüpüyle müdahale ettiler

İstanbul yine metrobüs aksaklığıyla gündemde: Yangın tüpüyle müdahale ettiler Metrobüsten yükselen duman, İstanbulluları paniğe sevk etti. Yolcular otobüsü boşaltırken, şoför yangın tüpüyle müdahale etti.