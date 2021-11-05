İstanbul yoğun sis altında: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da cuma iş çıkış saatine sis de eklenince trafik durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

İstanbulluların haftanın son iş günü çıkışı çilesine bu hafta sis de eklendi.

Şehrin; Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgesinde yoğun sis etkili oldu.

Kara ve deniz trafiğinden olumsuz etkilenirken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'nın internet sitesinden, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul yoğun sis altında VİDEO







TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı.

Şirinevler ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78'e ulaştı.

Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü.

Merter'de yolun iki tarafında da trafik ağır hareket etti.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi VİDEO

AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, Cevizlibağ D-100 üzerindeki ambulansın yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.









































